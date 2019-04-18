Орловцы пожаловались Александру Муромскому на неблагоустроенный тротуар на улице Генерала Родина

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-18T10:39:04+03:00

Сити-менеджер побывал на участке во время своего объезда Советского района города

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17 апреля Александр Муромский побывал на нескольких участках в Орле, где, по мнению самих жителей, не хватает благоустройства. Объекты сити-менеджер посетил в рамках своего объезда Советского района города.

Так, например, жители домов на улице Генерала Родина вынуждены ходить на остановку по голой земле. Благоустроенного тротуара здесь нет. Проблема отягощается еще и тем, что этот маршрут тяжело дается маломобильным группам населения. Во время дождя участок и вовсе размывается.

Сити-менеджер пояснил, что здесь планируется строительство нового многоквартирного дома, и поручил главе Советского района, встретиться с застройщиками и предложить им в рамках благоустройства прилегающей территории сделать тротуар. Пока Муромский предложить ограничиться отсыпкой асфальтовым гранулятом. Сделать это необходимо в течение месяца.

Побывал Александр Муромский и на пересечении улицы Матросова и Наугорского шоссе. Там образовались ямы, одна из которых глубиной не менее 15 антиметров. Глава администрации указал на необходимость установить предупреждающие об опасности знаки, засыпать яму щебнем и заделать горячим асфальтом.

ИСТОЧНИК KP.RU