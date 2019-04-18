2019-04-18T10:22:16+03:00
Общество

В Орле за труд поблагодарили лучшие отряды народных дружин

Чествование активистов и вручение им наград прошли в городской администрации
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
Изменить размер текста:

В Орле за труд поблагодарили лучшие отряды народных дружин. Чествование активистов и вручение им наград прошли в городской администрации 16 апреля.

Сегодня в народных дружинах Орла состоят 322 человека. В 2018 году они приняли участие в 180 рейдах полиции, помогли раскрыть 3 преступления, обследовали неблагополучные семьи.

- По итогам 2018 года звание «Лучший отряд народной дружины города» получил отряд учреждений образования народной дружины Заводского района. Также лучшими из лучших признаны отряды народной дружины по адресам площадь Мира, 5, улица Блынского, 2, микрорайон «Наугорский плюс», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Отдельной благодарностью администрации Орла и денежными премиями поощрили 20 дружинников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле продавцов сигарет оштрафовали на 300 тысяч
Приставы расскажут орловцам о долгах горожан
В рядах орловских кадетов прибыло
Митрополит Орловский и Болховский Тихон встретился с губернатором
«Без вас не получится»: в Орле инспекторы напоминают родителям об ответственности при перевозке детей
Вечер исторической памяти пройдет в Орле 25 апреля
Бессмертный полк пройдет по улицам Орла в День Победы
160 камер и 1300 полицейских: в Орле обсудили безопасность на майские праздники
На Орловщине поисковики организовали выставку
Орловца избили в бане и украли деньги с его карты
В Орле увеличат количество площадок для сбора мусора
На орловской дороге «КАМАЗ» протаранил легковушку
21 апреля в центре Орла перекроют движение и стоянку транспорта
Сайты с предложениями интим-услуг закрыли в Орле
Пожар на даче разбушевался под Орлом из-за поджога травы
Пассажир легковушки и несовершеннолетний пешеход пострадали в ДТП на Раздольной в Орле
В Мценском районе сгорел жилой дом
За первый квартал 2019-го в Орловской области исполнили 35 наказов избирателей
В Орле на Михалицына пьяный водитель влетел в столб
Как в Орле убирают кладбища проверил глава городской администрации
Стало известно расписание движения автобусов до орловских дач