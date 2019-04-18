СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-18T10:22:16+03:00

Чествование активистов и вручение им наград прошли в городской администрации

Изменить размер текста: A A

В Орле за труд поблагодарили лучшие отряды народных дружин. Чествование активистов и вручение им наград прошли в городской администрации 16 апреля.

Сегодня в народных дружинах Орла состоят 322 человека. В 2018 году они приняли участие в 180 рейдах полиции, помогли раскрыть 3 преступления, обследовали неблагополучные семьи.

- По итогам 2018 года звание «Лучший отряд народной дружины города» получил отряд учреждений образования народной дружины Заводского района. Также лучшими из лучших признаны отряды народной дружины по адресам площадь Мира, 5, улица Блынского, 2, микрорайон «Наугорский плюс», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Отдельной благодарностью администрации Орла и денежными премиями поощрили 20 дружинников.

ИСТОЧНИК KP.RU