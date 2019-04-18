Подрядчиков на ремонт 58 дворов выбрали в Орле

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-18T09:14:38+03:00

Торги на еще одну улицу состоятся уже в ближайшие дни

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В Орле определены подрядчики на ремонт 58 дворовых территорий областного центра. В ближайшие дни состоятся торги на еще одну улицу - Автовокзальную.

Как мы уже рассказывали читателям, всего в областной столице в этом году в порядок приведут 63 двора. Работы в некоторых из них уже стартовали, а до конца текущей недели, по словам чиновников городской администрации, рабочие выйдут еще в пять дворовых территорий.

- По результатам проведенных торгов уже сложилась экономия в размере 1,8 млн рублей, еще порядка 900 тысяч — это дефицит лимитов доведенного бюджета. На эти средства планируется отремонтировать дворы из резервного перечня, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU