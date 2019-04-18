2019-04-18T09:14:38+03:00
Общество

Подрядчиков на ремонт 58 дворов выбрали в Орле

Торги на еще одну улицу состоятся уже в ближайшие дни
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
В некоторых дворах работа уже стартовалаВ некоторых дворах работа уже стартовалаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле определены подрядчики на ремонт 58 дворовых территорий областного центра. В ближайшие дни состоятся торги на еще одну улицу - Автовокзальную.

Как мы уже рассказывали читателям, всего в областной столице в этом году в порядок приведут 63 двора. Работы в некоторых из них уже стартовали, а до конца текущей недели, по словам чиновников городской администрации, рабочие выйдут еще в пять дворовых территорий.

- По результатам проведенных торгов уже сложилась экономия в размере 1,8 млн рублей, еще порядка 900 тысяч — это дефицит лимитов доведенного бюджета. На эти средства планируется отремонтировать дворы из резервного перечня, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле продавцов сигарет оштрафовали на 300 тысяч
Приставы расскажут орловцам о долгах горожан
В рядах орловских кадетов прибыло
Митрополит Орловский и Болховский Тихон встретился с губернатором
«Без вас не получится»: в Орле инспекторы напоминают родителям об ответственности при перевозке детей
Вечер исторической памяти пройдет в Орле 25 апреля
Бессмертный полк пройдет по улицам Орла в День Победы
160 камер и 1300 полицейских: в Орле обсудили безопасность на майские праздники
На Орловщине поисковики организовали выставку
Орловца избили в бане и украли деньги с его карты
В Орле увеличат количество площадок для сбора мусора
На орловской дороге «КАМАЗ» протаранил легковушку
21 апреля в центре Орла перекроют движение и стоянку транспорта
Сайты с предложениями интим-услуг закрыли в Орле
Пожар на даче разбушевался под Орлом из-за поджога травы
Пассажир легковушки и несовершеннолетний пешеход пострадали в ДТП на Раздольной в Орле
В Мценском районе сгорел жилой дом
За первый квартал 2019-го в Орловской области исполнили 35 наказов избирателей
В Орле на Михалицына пьяный водитель влетел в столб
Как в Орле убирают кладбища проверил глава городской администрации
Стало известно расписание движения автобусов до орловских дач