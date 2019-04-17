Татьяна Крымова проведет открытый урок для орловских учеников средней школы

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-17T17:10:38+03:00

ИО руководителя регионального Департамента образования расскажет о том, что такое экзамены

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18 апреля в Орле Татьяна Крымова проведет открытый урок для учеников средней школы. ИО руководителя регионального Департамента образования расскажет о том, что такое экзамены.

Открытый урок для учащихся 5-8 классов состоится в 13 часов в лицее № 1 имени Ломоносова по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 41, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

Стоит отметить, что открытые уроки по теме «Что такое экзамены?» проводятся руководителями региональных органов управления образованием с 25 марта по 26 апреля по рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU