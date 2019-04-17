Персональная выставка Никаса Сафронова ждет гостей в Орле

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-17T17:14:32+03:00

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В Орле открылась и ждет гостей персональная выставка знаменитого в наши дни художника Никаса Сафронова. В экспозицию под названием "Тайна света" вошли 80 полотен его авторства.

Персональная выставка Никаса Сафронова ждет гостей в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Картины появилась возможность увидеть в рамках большого тура по городам нашей страны. Все работы маэстро выполнены в разных жанровых стилях: пейзажи, натюрморты, портреты. Однако кисть мастера видна в каждом из полотен, среди которых - уникальный авторский стиле «Dreаm vision».

Персональная выставка Никаса Сафронова ждет гостей в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Большая часть работ Никаса Сафронова находится в личных коллекциях, а также музеях многих стран мира. В числе поклонников творчества маэстро - Софи Лорен, Никита Михалков, Стивен Спилберг.

Персональная выставка Никаса Сафронова ждет гостей в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Никоса Сафронова по праву можно назвать одним из самых известных российских живописцев нашего времени. Сегодня он входит в десятку лучших современных художников мира. Работы его отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, - поделились в Орловском музее изобразительных искусств.

Персональная выставка Никаса Сафронова ждет гостей в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КОГДА, ГДЕ?

Выставка работает до 26 мая

Ул. Октябрьская, 29

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ИСТОЧНИК KP.RU