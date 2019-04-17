СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-17T14:41:36+03:00

Незнакомка подменила ее сбережения на стопку билетов банка приколов

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Еще одна пожилая жительница Орла стала жертвой мошенников.Инцидент произошел вчера днем, 16 апреля, в Северном районе Орла. 90-летняя пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей после посещения незнакомки.

Доверчивая женщина впустила визитершу в свой дом. Неизвестная девушка подменила ее сбережения на стопку билетов банка приколов.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU