Орел готовят к майским праздникам

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-17T14:34:02+03:00

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В Орле продвигается подготовка к майским праздникам. О том, какая работа ведется в городе рассказал и.о. начальника Спецавтобазы Сергей Яковенко.

По информации коммунальщика, рабочие начали мыть и красить металлические дорожные ограждения. К первомаю их, по планам, приведут в порядок во всех районах города. Еще один пункт подготовки – нанесение дорожной разметки.

- В ближайшее время начнутся работы по нанесению разметки на улицах Брестская, Герцена, Привокзальная, Гостиная, Карла Маркса, Максима Горького, Московская, Московское шоссе, Октябрьская, Орджоникидзе (школа №7), Лескова (институт культуры), 60 лет Октября, Пионерская, Полесская, 1-ая Посадская, Приборостроительная, Пролетарская гора, Салтыкова-Щедрина, Тургенева (школы №№24 и 47), на площадях Привокзальная, Автовокзальная и Мира и на Герценском мосту, - рассказал Сергей Яковенко.

Также рабочие убирают смёт и моют улицы. Машины проводят «влажную уборку» города в ночное время.

Напомним, уже в эту субботу 20 апреля в Орле состоится большой общегородской субботник.

ИСТОЧНИК KP.RU