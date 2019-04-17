СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-17T13:09:48+03:00

В Ливнах мужчина остался без золотой цепочки после алкогольных посиделок в кафе Фото: Архив "КП"

Украшение с его шеи сорвал незнакомец, когда тот вышел на улицу проветриться

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Грабеж золотого украшения раскрыли полицейские в Ливнах. Со своим ненастьем к стражам порядка обратился 43-летний местный житель. Мужчина рассказал, что несколько дней назад отдыхал в кафе. После алкогольного застолья он вышел на улицу подышать. В сторону посетителя кафе отвел незнакомец, толкнул его на землю и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком.

- Мужчина пояснил, что приобрел золотые изделия около десяти лет назад на общую сумму порядка 50 тысяч рублей. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и, изучив записи с камеры видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Ливен.

Оказалось, мужчина отдыхал в том же кафе. Тогда ливенец обратил внимание на нетрезвого посетителя с золотой цепочкой и решил ограбить его. Сейчас похититель находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU