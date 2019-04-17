2019-04-17T12:49:30+03:00
Общество

Орловцы выйдут на открытие региональной «Вахты памяти-2019»

Митинг состоится у стелы «Орел – город воинской славы» 18 апреля
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы выйдут на открытие региональной «Вахты памяти-2019»Орловцы выйдут на открытие региональной «Вахты памяти-2019»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы выйдут на открытие региональной «Вахты памяти-2019». Митинг состоится у стелы «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы 18 апреля.

Напомним, в 2018 году в ходе «Вахты Памяти» были найдены останки 1084 погибших воинов. 59 имён бойцов Красной Армии установлены по архивным документам и личным вещам.

В новом поисковом сезоне примут участие около тысячи поисковиков из 23-х регионов России и Донецкой народной республики. В этом году поисковая работа продолжится во Мценском, Болховском, Свердловском, Глазуновском, Дмитровском, Орловском, Сосковском, Троснянском, Залегощенском, Новосильском, Колпнянском и Ливенском районах.

Начало митинга запланировано на 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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