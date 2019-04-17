В Орловской больнице скончался мотоциклист, попавший в ДТП с автобусом
В орловской больнице скончался мотоциклист, который попал в ДТП с автобусом 7 апреля. В тот воскресный день на Кромском шоссе, рядом с остановкой общественного транспорта, его байк буквально влетел под маршрутный «ПАЗ».
За жизнь парня все это время боролись врачи. В соцсети «Вконтакте» появилась группа поддержки парня, друзья орловца сдавали донорскую кровь, родные регулярно информировали всех неравнодушных о состоянии мотоциклиста. Оно было стабильно тяжелым. Но в борьбе со смертью он проиграл. О чем сообщила мать погибшего.
Напомним, авария случилась на Кромском шоссе в районе ТМК «Гринн». Столкнулся спортбайк с маршрутным автобусом №23 марки «ПАЗ» под управлением водителя сорока лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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