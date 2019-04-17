2019-04-17T12:42:25+03:00
Происшествия

В Орловской больнице скончался мотоциклист, попавший в ДТП с автобусом

Авария, унесшая жизнь молодого человека, произошла 7 апреля
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/dtp_orelФото: vk.com/dtp_orelФото: Соцсети
Изменить размер текста:

В орловской больнице скончался мотоциклист, который попал в ДТП с автобусом 7 апреля. В тот воскресный день на Кромском шоссе, рядом с остановкой общественного транспорта, его байк буквально влетел под маршрутный «ПАЗ».

За жизнь парня все это время боролись врачи. В соцсети «Вконтакте» появилась группа поддержки парня, друзья орловца сдавали донорскую кровь, родные регулярно информировали всех неравнодушных о состоянии мотоциклиста. Оно было стабильно тяжелым. Но в борьбе со смертью он проиграл. О чем сообщила мать погибшего.

Напомним, авария случилась на Кромском шоссе в районе ТМК «Гринн». Столкнулся спортбайк с маршрутным автобусом №23 марки «ПАЗ» под управлением водителя сорока лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Еще одна пожилая жительница Орла стала жертвой мошенников
Орел готовят к майским праздникам
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
В Ливнах мужчина остался без золотой цепочки после алкогольных посиделок в кафе
Орловцы выйдут на открытие региональной «Вахты памяти-2019»
На Орловщине отремонтируют 25 километров федеральных дорог
Любовь Казарновская споет на «Ночи в музее» в орловском музее-заповеднике Спасское-Лутовиново
На площади Содружества в Орле спилят 39 деревьев
Об истории орловских тюрем расскажет новый портал ФСИН
В Орле рассмотрели вопросы подготовки к купальному и пожароопасному сезону
Почти вся территория Орловской области покрыта цифровым телевещанием
20 апреля в Орле на стрелке состоится субботник