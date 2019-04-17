На Орловщине отремонтируют 25 километров федеральных дорог

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-17T12:30:34+03:00

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В 2019-м году в Орлвоской области планируется отремонтировать около 25 километров федеральных трасс. Новый асфальт появится в Ливенском и Покровском, Мценском и Орловском районах.

На трассе М-2 «Крым» в порядок приведут трёхкилометровый участок под Орлом. Рабочие восстановят верхний слой покрытия, укрепят обочины, восстановят знаки, барьеры, нанесут разметку. Затронет ремонт еще одну федеральную трассу – Р-119. На дороге Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов в Покровском и Ливенском районе асфальт обновят на участке с 96 по 106 километр. Здесь также проведут все сопутствующие работы. Еще один участок, который ждет ремонт – 12 километров уже упомянутой трассы «Крым».

- Продолжаются работы по капитальному ремонту путепровода, расположенного на 366 –ом км дороги М-2 «Крым». На искусственном сооружении устроят новое мостовое полотно, заменят пролетные строения, отремонтируют опоры, восстановят конусы и лестничные сходы, организуют водоотвод с проезжей части. В результате капитального ремонта габарит проезда по сооружению увеличится с 8,76 до 11,5 метров, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

ИСТОЧНИК KP.RU