СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-17T12:17:40+03:00

Любовь Казарновская споет на «Ночи в музее» в орловском музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Вместе со звездой оперной сцены в музыкальном вечере примут участие инструментальный ансамбль и артистки балета

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Вечерний музыкальный салон развернется в Спасском-Лутовинове 18 мая в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее». Специальной гостьей музея-заповедника станет Любовь Казарновская с программой «Любовь и музы».

- Вместе со звездой оперной сцены в музыкальном вечере примут участие инструментальный ансамбль «Garmony» и артистки балета Любовь Кузмина и Валерия Саввина, - поделились с «КП» организаторы.

Для участия в «Ночи в музее» необходимо приобрести входной билет на территорию усадьбы.

Стоимость билета составит 100 рублей. Дети до 16-ти лет и инвалиды проходят бесплатно.

Начало программы в 17 часов.

Отметим, что в этот день в выставочном зале музея с 19 до 21 часа каждый желающий сможет бесплатно посетить выставку «Петербургский художник Василий Садовников». Группы формируются в кассе музея.

ИСТОЧНИК KP.RU