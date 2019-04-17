Любовь Казарновская споет на «Ночи в музее» в орловском музее-заповеднике Спасское-Лутовиново
Вечерний музыкальный салон развернется в Спасском-Лутовинове 18 мая в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее». Специальной гостьей музея-заповедника станет Любовь Казарновская с программой «Любовь и музы».
- Вместе со звездой оперной сцены в музыкальном вечере примут участие инструментальный ансамбль «Garmony» и артистки балета Любовь Кузмина и Валерия Саввина, - поделились с «КП» организаторы.
Для участия в «Ночи в музее» необходимо приобрести входной билет на территорию усадьбы.
Стоимость билета составит 100 рублей. Дети до 16-ти лет и инвалиды проходят бесплатно.
Начало программы в 17 часов.
Отметим, что в этот день в выставочном зале музея с 19 до 21 часа каждый желающий сможет бесплатно посетить выставку «Петербургский художник Василий Садовников». Группы формируются в кассе музея.
ИСТОЧНИК KP.RU