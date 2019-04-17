На площади Содружества в Орле спилят 39 деревьев
В Орле городская администрация предупредила о сносе деревьев на площади Содружества в Северном районе. Напомним, эту территорию в нынешнем году ждет реконструкция.
- Территориальное управление по Северному району информирует гостей и жителей города о сносе 39 деревьев и пересадке 11 деревьев на площади Содружества (Московское шоссе, 137) в связи с ее реконструкцией, - пояснили в пресс-службе мэрии.
Площадь Содружества – территория, расположенная перед администрацией Северного района. В порядок ее приведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»