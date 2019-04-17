На площади Содружества в Орле спилят 39 деревьев

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-17T12:09:21+03:00

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В Орле городская администрация предупредила о сносе деревьев на площади Содружества в Северном районе. Напомним, эту территорию в нынешнем году ждет реконструкция.

- Территориальное управление по Северному району информирует гостей и жителей города о сносе 39 деревьев и пересадке 11 деревьев на площади Содружества (Московское шоссе, 137) в связи с ее реконструкцией, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Площадь Содружества – территория, расположенная перед администрацией Северного района. В порядок ее приведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU