Об истории орловских тюрем расскажет новый портал ФСИН

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-17T11:59:52+03:00

Здесь можно будет познакомиться, в том числе, и с не публиковавшейся раньше информацией

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Об истории становления и развития системы исполнения наказаний в России и на Орловщине познакомит новый портал ФСИН. Здесь можно будет познакомиться не только с историческими справками о жизни исправительных учреждений в разных эпохи, но и информацией, которая раньше нигде не публиковалась.

Новый онлайн-проект ведомство презентовало на днях. На портале собран большой пласт исторические материалов: о колониях тюрьмах, сотрудниках уголовно-исполнительной системы – героях Советского союза и Российской Федерации, имеются тут и оцифрованные документы разных лет.

- В содержании данного ресурса есть и раздел, посвященный истории системы исполнения наказаний Орловской области. В нем размещены архивные сведения о деятельности исправительных учреждений региона, сотрудниках, в различное время возглавлявших ведомство, а также информация об историко-экспозиционной работе, ведущейся в региональном УФСИН сегодня, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Познакомиться с ресурсом можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU