СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-17T11:51:20+03:00

В Орле рассмотрели вопросы подготовки к купальному и пожароопасному сезону Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В Орле прошло заседание региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области. На нем сотрудники МЧС и первые лица области рассмотрели вопросы подготовки к купальному и пожароопасному сезону, обеспечения безопасности туристических групп и состояния наружного противопожарного водоснабжения на Орловщине.

- В ходе мероприятия были поставлены основные задачи по вводным учениям. На первом этапе спасатели отработали порядок приведения в различные степени готовности, сбор личного состава и проверку состояния техники, также уточнили планы оперативного реагирования и вопросы организации управления, 0 сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На втором этапе планируется отработка действий во время весеннего половодья, на третьем - алгоритма действий при тушении природного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU