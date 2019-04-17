2019-04-17T11:39:00+03:00
Общество

Почти вся территория Орловской области покрыта цифровым телевещанием

Количество цифровых передатчиков в регионе увеличено до 30 единиц
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы облправительстваФото пресс-службы облправительства
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99 % территории Орловской области покрыто цифровым телевещанием. Об этом сообщил Александр Пилипенко, ИО руководителя регионального Департамента информационных технологий.

На сегодняшний день количество цифровых передатчиков в регионе увеличено до 30 единиц. Диапазон приема каждого из них составляет порядка 70 километров.

К переходу на цифровое телевидение уже готовы Мценск и Болхов. В городах работают волонтеры, которые помогают населению с переходом на цифровое ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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