20 апреля в Орле на стрелке состоится субботник
Акция будет приурочена к Международному дню охраны памятников и исторических мест
20 апреля в Орле на стрелке состоится субботникФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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20 апреля в Орле на стрелке в месте слияния Оки и Орлика состоится субботник. Акция будет приурочена к Международному дню охраны памятников и исторических мест.
Участников встретят кураторы. Они выдадут им необходимый инвентарь. Волонтеры будут убирать территорию и собирать мусор.
К участию приглашаются все неравнодушные.
Начало субботника в 10 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU