СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-17T11:23:20+03:00

20 апреля в Орле на стрелке состоится субботник Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Акция будет приурочена к Международному дню охраны памятников и исторических мест

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20 апреля в Орле на стрелке в месте слияния Оки и Орлика состоится субботник. Акция будет приурочена к Международному дню охраны памятников и исторических мест.

Участников встретят кураторы. Они выдадут им необходимый инвентарь. Волонтеры будут убирать территорию и собирать мусор.

К участию приглашаются все неравнодушные.

Начало субботника в 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU