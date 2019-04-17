2019-04-17T11:23:20+03:00
Общество

20 апреля в Орле на стрелке состоится субботник

Акция будет приурочена к Международному дню охраны памятников и исторических мест
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
20 апреля в Орле на стрелке состоится субботник20 апреля в Орле на стрелке состоится субботникФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

20 апреля в Орле на стрелке в месте слияния Оки и Орлика состоится субботник. Акция будет приурочена к Международному дню охраны памятников и исторических мест.

Участников встретят кураторы. Они выдадут им необходимый инвентарь. Волонтеры будут убирать территорию и собирать мусор.

К участию приглашаются все неравнодушные.

Начало субботника в 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Еще одна пожилая жительница Орла стала жертвой мошенников
Орел готовят к майским праздникам
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
В Ливнах мужчина остался без золотой цепочки после алкогольных посиделок в кафе
Орловцы выйдут на открытие региональной «Вахты памяти-2019»
В Орловской больнице скончался мотоциклист, попавший в ДТП с автобусом
На Орловщине отремонтируют 25 километров федеральных дорог
Любовь Казарновская споет на «Ночи в музее» в орловском музее-заповеднике Спасское-Лутовиново
На площади Содружества в Орле спилят 39 деревьев
Об истории орловских тюрем расскажет новый портал ФСИН
В Орле рассмотрели вопросы подготовки к купальному и пожароопасному сезону
Почти вся территория Орловской области покрыта цифровым телевещанием