СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-17T11:13:30+03:00

Секретом своего успеха они поделились со школьниками, которым только предстоит сдать экзамен

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Орловские выпускники рассказали, как сдать ЕГЭ на сто баллов в минувшую субботу, 13 апреля, в лицее № 4. Секретом своего успеха бывшие ученики поделились со школьниками, которым только предстоит сдать экзамен в 2019 году.

На своем примере выпускники прошлых лет рассказали, как готовились к сдаче ЕГЭ, что помогло получить высокие результаты. Также участникам встречи дали рекомендации, как сохранить спокойствие на экзамене и выспаться перед ответственным днем.

Вместе с выпускниками школьники вывели формулу успеха при подготовке к сдаче ЕГЭ. В ходе дискуссии они решили, что основные составляющие 100-балльного результата — прочные знания, психологическая готовность и целеустремленность.

ИСТОЧНИК KP.RU