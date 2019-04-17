2019-04-17T10:55:28+03:00
Общество

В Орле несколько отремонтированных участков дорог требуют повторного ремонта

Покрытие стало разрушаться после месячного срока
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле несколько отремонтированных участков дорог требуют повторного ремонтаВ Орле несколько отремонтированных участков дорог требуют повторного ремонтаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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О ходе гарантийного ремонта улично-дорожной сети шла речь на рабочем совещании в администрации Орла 16 апреля. Так по результатам обследования дорог, в феврале и марте 2019 года дефекты были выявлены на 46 участках УДС общей площадью 361 квадратных метров. Подрядчикам направили акты обследования. Выявленные дефекты они будут обязаны устранить по гарантии.

В рамках гарантийных обязательств ведутся работы на улицах Брестской, Полесской, Брянской, Раздольной, Михалицына. Горячим асфальтобетоном по гарантии отремонтируют улицы Игнатова, Пионерскую, Полесскую, 1-ю Курскую, 7-го Ноября, Гуртьева. Как отметили представители власти, все подрядчики вышли на работу, но в намеченные сроки укладываются не все.

- Болховское шоссе месяц назад было отремонтировано, но сейчас мы видим, что там появляются новые проблемные места. Также и по другим улицам. Как показывает практика, своевременное принятие мер в дальнейшем предотвращает разрушение на еще большей площади, - обратил внимание Александр Муромский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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