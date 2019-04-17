«Проявляя участие»: в Орле полицейские встретились с родителями детей с ОВЗ
Полицейские продолжают встречаться с жителями Орла в рамках профилактического проекта «Проявляя участие». Очередную встречу стражи порядка провели с родителями, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.
- Полицейские проинформировали всех собравшихся об основных видах мошенничества, способах их предотвращения, ответили на вопросы и предоставили информационные буклеты и памятки «Будьте бдительны!», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Встреча состоялась в областном реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ. Профилактическая акция «Проявляя участие» продолжится.
ИСТОЧНИК KP.RU