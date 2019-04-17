В Орле мужчина-пешеход оказался под колесами легковушки
В Орле на улице Мопра легковушка сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте.
Авария случилась накануне, 16 апреля, около трех часов дня. Водитель ехал за рулем "Фольксвагена" со стороны Комсомольской в направлении улицы Маяковского. В районе дома №31 по Мопра он наехал на 32-летнего пешехода.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего же за минувшие сутки на Орловщине госавтоинспекторы зарегистрировали 11 ДТП. Пострадал 1 человек, погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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