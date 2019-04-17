2019-04-17T09:58:56+03:00
Происшествия

В Орле мужчина-пешеход оказался под колесами легковушки

Он переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле на улице Мопра легковушка сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

Авария случилась накануне, 16 апреля, около трех часов дня. Водитель ехал за рулем "Фольксвагена" со стороны Комсомольской в направлении улицы Маяковского. В районе дома №31 по Мопра он наехал на 32-летнего пешехода.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за минувшие сутки на Орловщине госавтоинспекторы зарегистрировали 11 ДТП. Пострадал 1 человек, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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