СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-16T18:17:32+03:00

В Орле прошли чемпионат и первенство региона по спортивной акробатике Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В субботу, 13 апреля, в спортивной школе Олимпийского резерва №3 стартовали соревнования по спортивной акробатике на призы Станислава Веревкина.

- Нашему другу уже 92. Он жив, здоров и не унывает! Современная акробатика - плоды его усилий. Он родоначальником спортивной акробатики на Орловщине, он подготовил более 40 мастеров спорта, а теперь посмотрите на результат! – рассказал «КП» Александр Стефанов, ученик Станислава Веревкина, ветеран спорта по спортивной акробатике, чемпион Советского Союза.

В Орле прошли чемпионат и первенство региона по спортивной акробатикеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Соревнования, посвященные Веревкину, проходят уже 14 лет подряд. За это время они охватили не только Орловскую область, но и другие регионы.

- В этом году к нам приехали участники из Брянска и Волоколамска. Это достаточно сильные спортивные школы, - рассказал «КП» Евгений Тарасов, тренер СШОР №3.

В Орле прошли чемпионат и первенство региона по спортивной акробатикеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В состязаниях приняло участие более 200 спортсменов в разных возрастных группах. Среди них Татьяна Крюкова (13 лет) и Максим Селютин (18 лет), которые буду представлять Орловскую область на Первенстве России по спортивной акробатике 22-25 апреля в Краснодаре. Как подчеркнул, Евгений Тарасов, если ребята покажут хороший результат, то уже станут мастерами спорта по спортивной акробатике.

ИСТОЧНИК KP.RU