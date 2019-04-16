«Читай, Россия!»: орловцев приглашают на литературный конкурс

СЕГОДНЯ 18:06 2019-04-16T18:06:12+03:00

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Библиотека имени Бунина совместно с театром имени Тургенева приглашает жителей Орла поучаствовать в конкурсе-экспромте чтецов литературных произведений «Читай, Россия!» 23 апреля. Участникам предложат прочесть фрагменты драматических произведений с театральной сцены.

- На подготовку незнакомого текста отводится 10 минут. За это время необходимо внимательно прочитать выбранный в результате жеребьевки отрывок из драматических произведений, понять его смысл, продумать способы передачи эмоциональной составляющей текста и затем прочесть отрывок вслух, - сообщили «КП» организаторы конкурса.

Судить конкурсантов будут преподаватели Орловского государственного института культуры.

Начало конкурса в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU