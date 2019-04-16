«Читай, Россия!»: орловцев приглашают на литературный конкурс
Библиотека имени Бунина совместно с театром имени Тургенева приглашает жителей Орла поучаствовать в конкурсе-экспромте чтецов литературных произведений «Читай, Россия!» 23 апреля. Участникам предложат прочесть фрагменты драматических произведений с театральной сцены.
- На подготовку незнакомого текста отводится 10 минут. За это время необходимо внимательно прочитать выбранный в результате жеребьевки отрывок из драматических произведений, понять его смысл, продумать способы передачи эмоциональной составляющей текста и затем прочесть отрывок вслух, - сообщили «КП» организаторы конкурса.
Судить конкурсантов будут преподаватели Орловского государственного института культуры.
Начало конкурса в 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU