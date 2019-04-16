2019-04-16T18:06:12+03:00
Общество

«Читай, Россия!»: орловцев приглашают на литературный конкурс

Участники прочтут фрагменты драматических произведений с театральной сцены
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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«Читай, Россия!»: орловцев приглашают на литературный конкурс«Читай, Россия!»: орловцев приглашают на литературный конкурсФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Библиотека имени Бунина совместно с театром имени Тургенева приглашает жителей Орла поучаствовать в конкурсе-экспромте чтецов литературных произведений «Читай, Россия!» 23 апреля. Участникам предложат прочесть фрагменты драматических произведений с театральной сцены.

- На подготовку незнакомого текста отводится 10 минут. За это время необходимо внимательно прочитать выбранный в результате жеребьевки отрывок из драматических произведений, понять его смысл, продумать способы передачи эмоциональной составляющей текста и затем прочесть отрывок вслух, - сообщили «КП» организаторы конкурса.

Судить конкурсантов будут преподаватели Орловского государственного института культуры.

Начало конкурса в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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