Директор «Зеленой рощи» в Орле покинул свой пост

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-16T16:17:51+03:00

Дмитрий Хроменков на фото в центре Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Руководитель регионального оператора по обращению с отходами в Орле покинул свой пост. Дмитрий Хроменков больше не занимает кресло руководителя УК «Зеленая роща».

Информация об это прозвучала на сегодняшнем, 16 апреля, заседании комитета Облсовета по ЖКХ, ее озвучил начальник профильного Департамента Сергей Латынин. В настоящее время обязанности руководителя возложены на Ольгу Сидорову.

Издание InfoOrel.ru со ссылкой на собственные источники сообщает, что новый директор УК будет представлен сегодня, 16 апреля. По информации издания пост займет москвич Александр Ворожбит, экс-руководитель администрации сельского поселения Барвиха.

ИСТОЧНИК KP.RU