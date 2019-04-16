2019-04-16T16:06:46+03:00
Общество

В честь 100-летия ОГУ имени Тургенева в Орле открылась всероссийская конференция

Юбилей отпраздновал и медицинский институт
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В честь 100-летия ОГУ имени Тургенева и 20-летия медицинского института в Орле открылась всероссийская научно-практическая конференция«Андреевские чтения. Трансляционная медицина. Опыт научных исследований в клиническую практику». Работа конференции началась с открытия выставки «О прошлом для будущего».

- В экспозиции была представлена медицинская литература конца 19-начала 20 веков. Большой интерес вызвали прижизненные издания знаменитых ученых-медиков Ивана Сеченова, Ильи Мечникова, Ивана Павлова, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

В рамках конференции работали секции по вопросам клинической медицины, акушерства и гинекологии, иммунологии и экспериментальной медицины, робототехники и трансляционных технологий в медицине, фармакологии, фармакогнозии и фармакоэкономики, а также подготовки квалифицированных медкадров. Второй день конференции был посвящен научным изысканиям молодых ученых. Завершилось мероприятие круглым столом, посвященный памяти первого директора Медицинского института опорного вуза Игоря Андреева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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