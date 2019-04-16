СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-16T15:56:01+03:00

В Орле продолжается фестиваль студенческих и любительских театров «Бархат кулис» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле продолжается фестивальстуденческих и любительских театров «Бархат кулис» от Орловского областного центра народного творчества. Конкурс призван раскрыть творческий потенциал талантливых людей и создать условия для творческого общения и обмена опытом.

Так, 29 апреля в полдень в концертном зале областного центра народного творчества состоятся заключительный показ лучших спектаклей фестиваля, творческая встреча и обсуждение фестивальных работ с членами жюри, мастер-класс от ведущих мастеров сцены для режиссеров и участников фестиваля.

2 мая в 14 часов в театре имени Тургенева пройдет гала-концерт фестиваля с выступлениями Тульского театра костюмов «Контур» и ведущих артистов Орла. Также гостей ждет выставка театральных костюмов.

3 мая в 14 часов в кукольном театрепройдет бал конкурса художественного чтения «Волшебный мир сказок». В этот же день состоится церемония награждения победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU