СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-16T15:47:01+03:00

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Очередное заседание штаба по контролю за вывозом мусора состоялось в Орле 15 апреля. Как отметили многие из чиновников, система по-прежнему «хромает».

Со слов перевозчиков график разгрузки машин на полигоне нестабилен. По их мнению, время разгрузки мусора не должно превышать 15-20 минут. Остается и проблема нехватки контейнерного парка.

В свою очередь, представитель УК «Зеленая роща» подчеркнула, что «ЭкоСити» отказывает в выгрузке машин с крупно-габаритными отходами. Руководитель компании ответил, что задержки происходят лишь в большой наплыв мусоровозов в часы пик. А мусор, привозимый на полигон, не всегда соответствует тому, что называется «твердые коммунальные отходы».

По информации замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александра Филатова,все еще нет единого графика вывоза мусора. Он также отметил, что в действующем тарифе на вывоз мусора заложена и уборка контейнерных площадок. В год регоператор может получать за нее около 12-14 миллионов рублей. Но уборка так и не производится.

По итогам заседания мэр города поручил перевозчикам рассмотреть возможность увеличения контейнеров, чтобы не допускать перенакопление мусора, и сделать на них надписи «для веток» и «для крупногабаритного» мусора. Следующее заседание штаба состоится 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU