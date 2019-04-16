Профилактическую операцию против наркомании «Дети России – 2019» проведут на Орловщине
Профилактическую операцию против наркомании «Дети России – 2019» проведут на Орловщине. Ее первый этап стартует уже завтра, 17 апреля.
- Цель мероприятия - предупреждение распространения наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения подростков и молодежи в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В проведении операции задействуются полицейские, сотрудники здравоохранения, образования, Управления молодежной политики Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. В рамках мероприятия в школах пройдут лекции и беседы о вреде потребления наркотиков и об ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU