2019-04-16T15:03:10+03:00
Общество

Орловцы смогут в прямом эфире задать вопросы главе горадминистрации

Программа выйдет 18 апреля в 20.00
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
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Глава администрации Орла Александр Муромский ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Задать вопрос и посмотреть передачу будет можно 18 апреля в 20.00.

Вопросы сити-менеджеру можно задать самые разные: о проблемах ЖКХ, транспорта, благоустройства, ремонта дворов и дорог. Телефон, по которому можно будет дозвониться +7 (4862) 76-10-28. Можно, также, прислать свой вопрос заранее на почту mail@obl1.ru.

- Программа «Актуальное интервью» будет также транслироваться в эфире «Экспресс-радио Орел» и на портала телеканала «Первый областной», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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