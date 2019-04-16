В Орле к Пасхе приведут в порядок кладбища
В общей сложности с территорий вывезли уже порядка 200 кубометров мусора
В Орле к Пасхе приведут в порядок кладбищаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле к Пасхе приведут в порядок кладбища. Речь об этом шла на совещании в городской администрации 16 апреля. На сегодняшний день с территорий вывезли уже порядка 200 кубометров мусора.
- По информации ИО УКХ Орла Дмитрия Фролова, с 13 апреля началось плотное взаимодействие с «Зеленой рощей» по вопросу вывоза мусора с кладбищ, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Подрядчики обязуются установить 28 дополнительных бункеров. Семь из них уже установлены.
ИСТОЧНИК KP.RU