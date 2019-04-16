Период навигации открылся на орловских водоемах

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-16T13:26:45+03:00

До 1 ноября все это время разрешено плавать маломерным судам

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Период навигации открылся 15 апреля на орловских водоемах. В период до 1 ноября разрешается плавать маломерным судам.

- В остальное время плавать могут маломерные суда Главного управления МЧС России по Орловской области, «Отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы» и суда отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Всем остальным маломерным судам до 10 июня также запрещается плавание в местах нереста рыбы на водных объектах Орловской области. Дежурить на воде будут сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Они проследят за соблюдением правил безопасности на реках и озерах владельцами катеров, гидроциклов и моторных лодок.

ИСТОЧНИК KP.RU