Период навигации открылся на орловских водоемах
Период навигации открылся 15 апреля на орловских водоемах. В период до 1 ноября разрешается плавать маломерным судам.
- В остальное время плавать могут маломерные суда Главного управления МЧС России по Орловской области, «Отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы» и суда отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Всем остальным маломерным судам до 10 июня также запрещается плавание в местах нереста рыбы на водных объектах Орловской области. Дежурить на воде будут сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Они проследят за соблюдением правил безопасности на реках и озерах владельцами катеров, гидроциклов и моторных лодок.
ИСТОЧНИК KP.RU