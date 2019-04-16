Орловец лишился водительских прав из-за медицинского диагноза
Орловец лишился водительских прав из-за медицинского диагноза. Такое решение в отношении мужчины вынес суд после прокурорской проверки.
- Житель города Ливны состоит на учете в БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» в связи с наличием у него диагноза, входящего в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами, по постановлению Правительства РФ, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
До постановки на учет мужчине выдали удостоверение. Его срок действия на момент проведения проверки не истек. Так как управляя автомобилем, орловец мог угрожать жизни и здоровью окружающих, было принято решение обязать его сдать права.
Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU