СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-16T12:56:40+03:00

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Орловец лишился водительских прав из-за медицинского диагноза. Такое решение в отношении мужчины вынес суд после прокурорской проверки.

- Житель города Ливны состоит на учете в БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» в связи с наличием у него диагноза, входящего в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами, по постановлению Правительства РФ, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

До постановки на учет мужчине выдали удостоверение. Его срок действия на момент проведения проверки не истек. Так как управляя автомобилем, орловец мог угрожать жизни и здоровью окружающих, было принято решение обязать его сдать права.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU