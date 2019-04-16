В 2019 году посевные в Орловской области займут более 1,2 миллионов гектаров
Вырастут площади под кукурузу, сою и зернобобовые
В 2019 году посевные в Орловской области займут более 1,2 миллионов гектаровФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:
Вопросы подготовки и проведения весенних полевых работ обсудили в Орле чиновники на аппаратном совещании в областной администрации. Со слов властей, в2019 году посевные в Орловской области займут более 1,2 миллионов гектаров.
В этом году вырастут площади под кукурузу на зерно, сою и зернобобовые. Кроме того, будет увеличена посевная площадь под технические культуры.
- Во всех районах Орловщины уже начался сев ранних яровых зерновых, бобовых культур и однолетних трав. Проводится подкормка и боронование озимых, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.
ИСТОЧНИК KP.RU