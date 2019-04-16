СЕГОДНЯ 11:26 2019-04-16T11:26:50+03:00

В Орле из-за столкновения двух иномарок пострадал пешеход Фото: Архив "КП"

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В Орле из-за столкновения двух иномарок пострадал пешеход. ДТП произошло утром 16 апреля на улице Игнатова в районе дома № 2.

Водитель автомобиля «Рено-Логан» следовал со стороны улицы Матвеева в направлении улицы Октябрьской и допустил наезд на «Шевроле Эпика». Иномарка отъехала на 21-летнюю девушку-пешехода, которая находилась на прилегающей территории.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения,- сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU