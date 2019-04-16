В Орле из-за столкновения двух иномарок пострадал пешеход
В Орле из-за столкновения двух иномарок пострадал пешеход. ДТП произошло утром 16 апреля на улице Игнатова в районе дома № 2.
Водитель автомобиля «Рено-Логан» следовал со стороны улицы Матвеева в направлении улицы Октябрьской и допустил наезд на «Шевроле Эпика». Иномарка отъехала на 21-летнюю девушку-пешехода, которая находилась на прилегающей территории.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения,- сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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