Пьяная орловчанка набросилась с ножом на своего сожителя

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-16T12:21:50+03:00

Все произошло в одной из многоэтажек на Достоевского. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

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В Орле пьяный конфликт между местной барышней и ее сожителем перерос в поножовщину. Разгоряченная спиртным 38-летняя женщина набросилась на своего гражданского мужа.

Все случилось накануне, 15 апреля в одной из многоэтажек на улице Достоевского. Жители дома услышали крики и шум и позвонили правоохранителям. На место прибыли росгвардейцы. Как оказалось, 37-летний мужчина и его дама выясняли семейные отношения, женщина будучи подшофе, применила радикальный аргумент: схватила нож и нанесла оппоненту несколько ранений. К счастью для бедолаги, медики и правоохранители прибыли вовремя.

- Потерпевший мужчина был госпитализирован. Задержанную гражданку передали сотрудникам полиции, - рассказал «КП» Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

За пьяную выходку женщине светит уголовная ответственность. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU