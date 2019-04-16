Пьяная орловчанка набросилась с ножом на своего сожителя
В Орле пьяный конфликт между местной барышней и ее сожителем перерос в поножовщину. Разгоряченная спиртным 38-летняя женщина набросилась на своего гражданского мужа.
Все случилось накануне, 15 апреля в одной из многоэтажек на улице Достоевского. Жители дома услышали крики и шум и позвонили правоохранителям. На место прибыли росгвардейцы. Как оказалось, 37-летний мужчина и его дама выясняли семейные отношения, женщина будучи подшофе, применила радикальный аргумент: схватила нож и нанесла оппоненту несколько ранений. К счастью для бедолаги, медики и правоохранители прибыли вовремя.
- Потерпевший мужчина был госпитализирован. Задержанную гражданку передали сотрудникам полиции, - рассказал «КП» Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.
За пьяную выходку женщине светит уголовная ответственность. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU