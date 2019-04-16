СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-16T10:50:34+03:00

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На Орловщине Мценску присвоили звание территории опережающего социально-экономического развития. Такое постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

-Создание ТОР будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест, - подчеркнул глава Орловской области Андрей Клычков.

- Сегодня уже подписаны соглашения с инвесторами на сумму порядка 5 миллиардов рублей. В рамках этих проектов планируется строительство заводов по переработке концентрата электронного лома, по производству оконной и дверной фурнитуры, организация производств по нанесению полимерных покрытий на рулонный прокат, по переработке техногенного металлургического сырья с применением реакторной установки, создание производственной линии по экструзионной обработке цветных металлов, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU