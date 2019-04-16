2019-04-16T10:50:34+03:00
Общество

На Орловщине Мценску присвоили звание территории опережающего социально-экономического развития

Создание ТОР будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото пресс-службы облправительстваФото пресс-службы облправительства
Изменить размер текста:

На Орловщине Мценску присвоили звание территории опережающего социально-экономического развития. Такое постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

-Создание ТОР будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест, - подчеркнул глава Орловской области Андрей Клычков.

- Сегодня уже подписаны соглашения с инвесторами на сумму порядка 5 миллиардов рублей. В рамках этих проектов планируется строительство заводов по переработке концентрата электронного лома, по производству оконной и дверной фурнитуры, организация производств по нанесению полимерных покрытий на рулонный прокат, по переработке техногенного металлургического сырья с применением реакторной установки, создание производственной линии по экструзионной обработке цветных металлов, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяная орловчанка набросилась с ножом на своего сожителя
Забыв поставить Газель на ручник, водитель угодил под колеса авто и учинил в Орле ДТП
Итоги муниципальных выборов подвели на Орловщине
Детский парк Орла на время закроют
В Орле прошел семинар по актуальным вопросам ветеринарной медицины
Орловец лишился своего дорогого велосипеда, оставив его без присмотра
Автобусы по дачным маршрутам в Орле начнут ходить с 20 апреля
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Как в Орле провести «Библионочь» 20 апреля
«РокЖивФест»: в выходные орловцев ждет яркое музыкальное событие
Орловцев атакуют клещи
В Орле прошел турнир по бадминтону, посвященный Дню космонавтики
В 2019-м социальные выплаты на обеспечение жильем получат 88 орловских семей
На Орловщине отремонтируют дорогу «Болхов-Мценск-Новосиль»
В преддверии празднования Дня Победы в Орловской области пройдет «Месячник ветерана»
За состоянием улично-дорожной сети в Орловской области следят инспекторы ГИБДД
Орловцы написали Тотальный диктант-2019
Орловский предприниматель остался без автомобиля из-за долгов за электричество