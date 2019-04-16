СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-16T10:41:01+03:00

Авария с наездом на грузовик и иномарку случилась в переулке Маслозаводском

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Забыв поставить Газель на ручник, водитель угодил под колеса авто и учинил в Орле ДТП. Авария с наездом на грузовик и иномарку случилась в переулке Маслозаводском вечером 15 апреля.

50-летний автомобилист оставил «Газ 3102» в районе дома № 19. Машина откатилась и наехала на самого же водителя. Затем автомобиль продолжил катиться и врезался в «Хендэ Элантра», который следовал со стороны переулка Пищевого. В свою очередь иномарку оттолкнуло в попутный грузовик «Газ-А21R33».

- В результате ДТП виновный водитель получил травмы и был доставлен в приемное отделение ООКБ. Сейчас мужчине назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU