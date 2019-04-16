Забыв поставить Газель на ручник, водитель угодил под колеса авто и учинил в Орле ДТП
Забыв поставить Газель на ручник, водитель угодил под колеса авто и учинил в Орле ДТП. Авария с наездом на грузовик и иномарку случилась в переулке Маслозаводском вечером 15 апреля.
50-летний автомобилист оставил «Газ 3102» в районе дома № 19. Машина откатилась и наехала на самого же водителя. Затем автомобиль продолжил катиться и врезался в «Хендэ Элантра», который следовал со стороны переулка Пищевого. В свою очередь иномарку оттолкнуло в попутный грузовик «Газ-А21R33».
- В результате ДТП виновный водитель получил травмы и был доставлен в приемное отделение ООКБ. Сейчас мужчине назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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