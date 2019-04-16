2019-04-16T10:36:07+03:00
Политика

Итоги муниципальных выборов подвели на Орловщине

Выборы депутатов сельских советов состоялись в шести районах области
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орловской области в минувшее воскресенье, 14 апреля, состоялись дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Довыборы прошли в сельсоветах Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского, Покровского и Залегощенского районов.

Всего в шести районах состоялось 9 избирательных кампаний по замещению 20 мандатов депутатов представительных органов муниципальных образований. Проходило голосование на 12 избирательных участках.

- В день голосования явка избирателей по области составила 45,51 %: из 3461 избирателя приняло участие в выборах 1575 человек, - сообщает Избирком Орловской области.

20 мандатов из 20 получили представители «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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