Итоги муниципальных выборов подвели на Орловщине
В Орловской области в минувшее воскресенье, 14 апреля, состоялись дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Довыборы прошли в сельсоветах Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского, Покровского и Залегощенского районов.
Всего в шести районах состоялось 9 избирательных кампаний по замещению 20 мандатов депутатов представительных органов муниципальных образований. Проходило голосование на 12 избирательных участках.
- В день голосования явка избирателей по области составила 45,51 %: из 3461 избирателя приняло участие в выборах 1575 человек, - сообщает Избирком Орловской области.
20 мандатов из 20 получили представители «Единой России».
ИСТОЧНИК KP.RU