2019-04-16T09:57:30+03:00
Общество

В Орле прошел семинар по актуальным вопросам ветеринарной медицины

Специалисты поговорили на тему инфекционных и инвазионных болезней домашних животных
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле прошел семинар по актуальным вопросам ветеринарной медициныВ Орле прошел семинар по актуальным вопросам ветеринарной медициныФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле на базе аграрного университета имени Парахина прошел семинар по актуальным вопросам ветеринарной медицины. Специалисты поговорили на тему инфекционных и инвазионных болезней домашних животных.

Мероприятие состоялось по инициативе руководства регионального Управления ветеринарии. В нем приняли участие специалисты ведомства и работники ветеринарных учреждений Орловской области, а также частные практикующие ветспециалисты, преподаватели и студенты ОГАУ.

- В ходе семинара были детально рассмотрены практические аспекты современной лабораторной диагностики, вакцинопрофилактики и лечения наиболее распространенных инфекционных и инвазионных болезней собак и кошек с учетом позиции референс-центров Европейского союза и ведущих ветеринарных клиник Москвы и Московской области, - сообщили «КП» в пресс-службе правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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