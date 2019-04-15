2019-04-15T18:08:18+03:00
Происшествия

Орловец лишился своего дорогого велосипеда, оставив его без присмотра

Владелец отошел на 15 минут, а двухколесный транспорт увел молодой рецидивист
Ольга СУПОНЕВА
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Орловцам полицейские напоминают: внимательнее относитесь к сохранности своего имуществаОрловцам полицейские напоминают: внимательнее относитесь к сохранности своего имуществаФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле мужчина остался без своего велосипеда, оставив его без присмотра на несколько минут. Пока владелец двухколесного транспорта отлучился, его увел молодой рецидивист.

Все случилось в Заводском районе города. Мужчина припарковал стального коня и пошел по своим делам, когда же он вернулся, велосипеда уже не было. А стоил он немало – порядка 50 тысяч рублей. Расстроенный владелец пошел в полицию.

- Сотрудники отдела уголовного розыска установили ранее судимого 21-летнего местного жителя, совершившего хищение. Молодой человек не стал отрицать своей причастности к краже велосипеда. Так полицейские выяснили, что злоумышленник успел продать похищенное имущество, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь стражам порядка предстоит выяснить, кому похититель продал велосипед. Возбуждено уголовное дело. А орловцам полицейские напоминают: внимательнее относитесь к сохранности своего имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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