Автобусы по дачным маршрутам в Орле начнут ходить с 20 апреля

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-15T16:39:38+03:00

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В Орле движение по дачным маршрутам организуют с 20 апреля. Администрация города будет курировать три рейса: №55, 61 и 65.

Автобус под №55 доставит дачников от железнодорожного вокзала к Карачевским дачам, №61 пойдет от Посадской улицы до озера Светлая Жизнь, а 65-й автобус будет обслуживать маршрут от Посадской до Гати.

- По маршруту №55 ежедневно будет курсировать один автобус вместимостью не менее 35 мест. На маршруты №61 и №65 в рабочие дни планируется выпускать один автобус вместимостью не менее 35 мест, в выходные и праздничные дни — один автобус вместимостью не менее 60 мест или два автобуса вместимостью не менее 35 мест, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла.

Стоимость проезда в дачных автобусах составит 20 рублей при оплате наличными и 17 по безналу.

ИСТОЧНИК KP.RU