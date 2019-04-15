Как в Орле провести «Библионочь» 20 апреля

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-15T14:49:45+03:00

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Орел присоединится к традиционной акции «Библионочь-2019», которая стартует уже в эту субботу, 20 апреля. Участие в мероприятиях примут пять библиотек Централизованной библиотечной городской системы. В этот раз тематика акции - «Весь мир – театр».

Масштабные мероприятия пройдут в библиотеке имени Пушкина. С 18 до 23 часов гости смогут принять участие в «Театральных встречах на Гостиной». В программе вечера запланированы выступления артистов театра имени Тургенева, участников театральных студий «Ювента» и «Вариант». В рамках «Библионочи» состоится библиомост с писателем Мариной Москвиной, открытие выставки декоративной живописи и батика Виты Майчубы и Людмилы Капитоновой «Весеннее пробуждение», мастер-классы по историческим танцам и изготовлению театральных масок и песочное шоу. Орловцев также ждут театральный батл и викторина-путешествие по театрам. Ценители мистики поистине оценят магический салон Пиковой Дамы.

Заготовлена программа и для самых маленьких. В детской библиотеке имени Крылова с 18 до 21 часа состоятся арт-чемпионат «Браво!», подведение итогов и награждение победителей фотоконкурса «Театр, книга, я – настоящие друзья!», игровая мастерская «Тайны закулисья». В библиотеке имени Горького в это же время развернется театральная площадка с участием Орловского театра кукол и детских театральных студий.

Параллельно в юношеской библиотеке-филиале № 8 с 18 часов до 21.30 гостей ждет театр теней, театр-экспромт, костюмированная фотосессия и креатив-классы. А для гостей «Библионочи» в Библиотечно-информационном центре имени Еремина будет организовано театральное эрудит-кафе «Что вы знаете о театре», театрализованное и кукольное представления. Завершится праздничная программа фаер-шоу на площадке перед библиотекой.

ИСТОЧНИК KP.RU