«РокЖивФест»: в выходные орловцев ждет яркое музыкальное событие

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-15T14:36:51+03:00

Всех любителей настоящей рок-музыки приглашают на фестиваль

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 19 апреля, в Орле развернется фестиваль с участием сразу нескольких рок-команд. «РокЖивФест» пройдет на площадке клуба «Герц», организаторы уверяют – будет жарко.

- Орловщина стоит на пороге потери рок музыки. Мы предлагаем вам доказать обратное. Весь вечер пятницы вы сможете провести в драйве настоящего русского рока. Никакой попсы или электронной музыки, только рок, - поделились с «КП» организаторы события.

На сцене в этот вечер зажгут группы «Навстречу солнцу», «Назло», «Стилл», «Offtimist». Билеты уже в продаже!

КОГДА, ГДЕ?

19 апреля, 19.00

Герцена, 20 (клуб Герц)

ИСТОЧНИК KP.RU