«РокЖивФест»: в выходные орловцев ждет яркое музыкальное событие
В пятницу, 19 апреля, в Орле развернется фестиваль с участием сразу нескольких рок-команд. «РокЖивФест» пройдет на площадке клуба «Герц», организаторы уверяют – будет жарко.
- Орловщина стоит на пороге потери рок музыки. Мы предлагаем вам доказать обратное. Весь вечер пятницы вы сможете провести в драйве настоящего русского рока. Никакой попсы или электронной музыки, только рок, - поделились с «КП» организаторы события.
На сцене в этот вечер зажгут группы «Навстречу солнцу», «Назло», «Стилл», «Offtimist». Билеты уже в продаже!
КОГДА, ГДЕ?
19 апреля, 19.00
Герцена, 20 (клуб Герц)
ИСТОЧНИК KP.RU
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