В Орле прошел турнир по бадминтону, посвященный Дню космонавтики

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-15T13:52:34+03:00

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Федерация бадминтона Орловской области провела в Училище олимпийского резерва турнир, посвященный Дню космонавтики. Дал старт соревнованиям и показал настоящий мастер-класс для всех желающих лично президент федерации, орловский космонавт-испытатель и известный знаток по игре в бадминтон Александр Мисуркин. Напомним, он первый в истории провел турнир по бадминтону на международной космической станции.

Бадминтон - спорт для всех!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Меня часто спрашивают, почему я развиваю именно бадминтон, а не бокс, шахматы и тому подобное. Ответ прост – он является базовым и всеобъемлющим занятием, отвечающим запросам абсолютного большинства людей, помогает обрести гармонию силы и ума, а также является единственным средством профилактики близорукости! – рассказал «КП» Александр Мисуркин.

Соревнования прошли по нескольким разрядамФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Соревнования прошли по нескольким разрядам – мужской парный и смешанный парный в категории E и D.

В Орле прошел турнир по бадминтону, посвященный Дню космонавтикиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Первое место среди мужских команд категории E заняли Владимир Якшев и Кумар Акшай, в категории D – Виталий Панин и Сергей Авхачев. Среди смешанных команд категории Е победу одержали Юрий и Надежда Лемешкины, в категории D уверенную победу одержали Александр Мисуркин и Вероника Сорокина.

ИСТОЧНИК KP.RU