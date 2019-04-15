2019-04-15T13:52:34+03:00
Спорт

В Орле прошел турнир по бадминтону, посвященный Дню космонавтики

Мастер-класс на соревнованиях показал Герой России, космонавт Александр Мисуркин
Наталья Меркулова
Поделиться:
Мастер-класс на соревнованиях показал Герой России, космонавт Александр МисуркинМастер-класс на соревнованиях показал Герой России, космонавт Александр МисуркинФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Федерация бадминтона Орловской области провела в Училище олимпийского резерва турнир, посвященный Дню космонавтики. Дал старт соревнованиям и показал настоящий мастер-класс для всех желающих лично президент федерации, орловский космонавт-испытатель и известный знаток по игре в бадминтон Александр Мисуркин. Напомним, он первый в истории провел турнир по бадминтону на международной космической станции.

Бадминтон - спорт для всех! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Бадминтон - спорт для всех!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Меня часто спрашивают, почему я развиваю именно бадминтон, а не бокс, шахматы и тому подобное. Ответ прост – он является базовым и всеобъемлющим занятием, отвечающим запросам абсолютного большинства людей, помогает обрести гармонию силы и ума, а также является единственным средством профилактики близорукости! – рассказал «КП» Александр Мисуркин.

Соревнования прошли по нескольким разрядам Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Соревнования прошли по нескольким разрядамФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Соревнования прошли по нескольким разрядам – мужской парный и смешанный парный в категории E и D.

В Орле прошел турнир по бадминтону, посвященный Дню космонавтики Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле прошел турнир по бадминтону, посвященный Дню космонавтикиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Первое место среди мужских команд категории E заняли Владимир Якшев и Кумар Акшай, в категории D – Виталий Панин и Сергей Авхачев. Среди смешанных команд категории Е победу одержали Юрий и Надежда Лемешкины, в категории D уверенную победу одержали Александр Мисуркин и Вероника Сорокина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«РокЖивФест»: в выходные орловцев ждет яркое музыкальное событие
Орловцев атакуют клещи
В 2019-м социальные выплаты на обеспечение жильем получат 88 орловских семей
На Орловщине отремонтируют дорогу «Болхов-Мценск-Новосиль»
В преддверии празднования Дня Победы в Орловской области пройдет «Месячник ветерана»
За состоянием улично-дорожной сети в Орловской области следят инспекторы ГИБДД
Орловцы написали Тотальный диктант-2019
Орловский предприниматель остался без автомобиля из-за долгов за электричество
На Орловщине стартовала регистрация на «Тропу Героев»
Военные марши и песни прозвучат в Орловском музыкальном колледже на фестивале «Дороги Победы»
Орловец фиктивно прописал в своем доме пятерых таджиков
Учения в кожвендиспансере провели орловские спасатели
Орловчанку осудили за кражу забытой индийским гражданином папки с документами
На Орловщине начал служение Архиепископ Тихон
В Орле вор-рецидивист вновь попался на краже колес
Аварийный режим работы электрооборудования привел к пожару в курятнике под Орлом
Орловчанку обчистил ее же ранее судимый родственник
В Орле активисты провели для молодежи экскурсию по пожарной части
Шестеро орловцев пришли на прием к главе городской администрации
В Орле рецидивист попался на краже в торговом центре
Военные снаряды обезвредили в выходные орловские спасатели
В Орле стартовал социальный проект «Театральное искусство Золотому возрасту»
На орловской трассе улетел в кювет и опрокинулся «Сузуки»
Орловский автобус с детьми перевернулся на трассе под Тулой
На будущей неделе в Орле потеплеет
У 21-летнего парня из Орла полицейские нашли наркотики
На Орловщине выбрали лучшую дружину юных пожарных в зональном конкурсе
Орловские власти: на территории «Спецавтобазы» появится приют для животных