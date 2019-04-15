В 2019-м социальные выплаты на обеспечение жильем получат 88 орловских семей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-15T13:35:27+03:00

Софинансирование программы из средств областного и федерального бюджетов составит почти 40 миллионов рублей

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В 2019 году социальные выплаты на обеспечение жильем получат 88 семей в Орловской области. Софинансирование программы из средств областного и федерального бюджетов составит почти 39,8 миллионов рублей.

Особо остро стоит жилищный вопрос в Орле. В этом году участниками программы станут 26 семей. Социальные выплаты будут предоставлены либо на приобретение жилья, либо на строительство индивидуального жилого дома.

- Размер социальной выплаты составляет 35 % расчетной стоимости жилья для участников программы с детьми и 30 % для молодых семей без детей. Разницу между размером социальной выплаты и стоимостью жилого помещения семья оплачивает за счет собственных средств, в том числе с помощью кредитов и материнского капитала, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

В случае, если в период срока действия свидетельства на получение социальной выплаты у семьи рождается ребенок, то за счет средств областного бюджета предоставляется дополнительная выплата в размере 5% от расчетной стоимости жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU