На Орловщине отремонтируют дорогу «Болхов-Мценск-Новосиль»
Ее протяженность составляет более 12 километров
Фото пресс-службы облправительства
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На Орловщине отремонтируют дорогу «Болхов-Мценск-Новосиль». Сметная документация ремонта участка общего пользования регионального значения в Мценском район уже утверждена постановлением Правительства Орловской области.
Общая протяженность дороги составляет 12,2 километра. Сметная стоимость объекта - 122,4 миллиона рублей.
- Решение принято на основании положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости Управления государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.
ИСТОЧНИК KP.RU