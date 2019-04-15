СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-15T13:12:47+03:00

Ее протяженность составляет более 12 километров

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На Орловщине отремонтируют дорогу «Болхов-Мценск-Новосиль». Сметная документация ремонта участка общего пользования регионального значения в Мценском район уже утверждена постановлением Правительства Орловской области.

Общая протяженность дороги составляет 12,2 километра. Сметная стоимость объекта - 122,4 миллиона рублей.

- Решение принято на основании положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости Управления государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU