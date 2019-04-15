СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-15T12:42:19+03:00

В преддверии празднования Дня Победы в Орловской области пройдет «Месячник ветерана» Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Социальная акция стартует уже сегодня, 15 апреля

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В преддверии празднования Дня Победы в Орловской области пройдет «Месячник ветерана». Социальная акция стартует уже сегодня, 15 апреля. Ее проводит региональный Росреестр.

- Сроки осуществления учетно-регистрационных действий на территории Орловской области для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов погибших или умерших, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов Вооруженных Сил, внутренних войск, правоохранительных органов, участников и ветеранов боевых действий сокращены до трех рабочих дней, - сообщили «КП» организаторы.

Для получения госуслуг необходимо обратиться в офисы МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU