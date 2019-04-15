В преддверии празднования Дня Победы в Орловской области пройдет «Месячник ветерана»
В преддверии празднования Дня Победы в Орловской области пройдет «Месячник ветерана». Социальная акция стартует уже сегодня, 15 апреля. Ее проводит региональный Росреестр.
- Сроки осуществления учетно-регистрационных действий на территории Орловской области для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов погибших или умерших, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов Вооруженных Сил, внутренних войск, правоохранительных органов, участников и ветеранов боевых действий сокращены до трех рабочих дней, - сообщили «КП» организаторы.
Для получения госуслуг необходимо обратиться в офисы МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU