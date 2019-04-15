За состоянием улично-дорожной сети в Орловской области следят инспекторы ГИБДД

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-15T12:37:38+03:00

За начало апреля в регионе из-за недостатков асфальта произошло более 7 ДТП

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За состоянием улично-дорожной сети в Орловской области на постоянной основе следят инспекторы ГИБДД. По данным Госавтоинспекции, с 5 по 11 апреля было выдано 2 предписания об устранении недостатков в содержании дорог. Выявлена одна неисправность в работе светофоров.

- Владельцам автодорог внесено одно представление в соответствии с ФЗ от 7 февраля 2011 года «О полиции» об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за указанный период в регионе было зарегистрировано 7 ДТП, в которых установлены недостатки улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU