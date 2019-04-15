Орловский предприниматель остался без автомобиля из-за долгов за электричество

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-15T12:16:05+03:00

Чтобы вернуть свою машину, ему пришлось заплатить 400 тысяч рублей

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Орловскому предпринимателю пришлось раскошелиться на 400 тысяч рублей, чтобы вернуть свой автомобиль. Именно такая сумма долга накопилась у него за электроэнергию и приставам пришлось арестовать «Рено» мужчины.

Такой серьезный долг образовался у потребителя перед из-за штрафных санкций за безучётное потребление.

- Факт безучётного потребления зафиксировали специалисты сетевой компании при проверке правильности снятий показания электросчётчика. Индивидуальному предпринимателю выставили счёт более чем за 59 тысяч киловатт-часов. Суд обязал потребителя полностью оплатить этот объём электроэнергии, -рассказала «КП» Мария Герасименко, ведущий специалист группы корпоративных коммуникаций и PR ООО «Орловский энергосбыт».

После ареста легковушки, должник оплатил долг в размере 400 тысяч. Однако теперь ему нужно еще и оплатить исполнительский сбор судебных приставов и стоимость экспертизы по оценке автомобиля. Тогда авто вернется к владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU