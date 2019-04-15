СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-15T12:00:37+03:00

Спортивная игра с кроссом по пересечённой местности с преодолением препятствий состоится в мае в Залегощи

Изменить размер текста: A A

На Орловщине стартовала регистрация на «Тропу Героев». Спортивно-патриотическая игра с кроссом по пересечённой местности с преодолением препятствий состоится в мае в Залегощи.

Мероприятие проводится спортивно-патриотическим клубом «ВИТЯЗЬ» с целью пропаганды здорового образа жизни и вовлечения подрастающего поколения в спортивную среду. Принять участие в соревнованиях может любой желающий. Из участников формируются команды по 5 человек. Можно участвовать и в индивидуальном зачёте.

Регистрация на «Тропу Юных Героев» для участников 12-18 лет и «Тропу Героев» 18+ доступна на официальном сайте.

«Тропа Юных Героев» пройдет 18 мая, «Тропа Героев» 18+ - 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU